Звезда шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Актриса поделилась сокровенным желанием.

Звезда шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Актриса поделилась сокровенным желанием.На снимке знаменитость позирует в белом сарафане в черный горох. Дополняет образ черная соломенная шляпа. Девушка, исполняющая одну из главных ролей в "Уральских пельменях" широко улыбается в кадре, немного отвернув голову от объектива фотокамеры."Do you speak English? Друзья, есть тут у меня хорошие преподаватели английского языка? Хочется усовершенствовать свои знания. Москва, пишите мне", – подписала пост телеведущая.Поклонники моментально откликнулись в комментариях под фото. По данным , некоторые начали давать рекомендации, другие поддержали саму идею звезды "Уральских пельменей". "Молодец, Юлечка, правильные мысли. Ибо английский язык – это путь к развитию. Все англоязычные страны развитые", – высказалась фолловер."Вы и так выглядите, как британская леди. Зачем английский. Просто загадочно улыбайтесь и молчите", – отметил фанат.Отметим, еще в университете Юлия начала играть в команде КВН. Именно там и образовалась команда "Уральские пельмени". Конечно, состав участников периодически менялся, но Михалкова уходить не собиралась.Вскоре "Уральские пельмени" прекратили участие в играх клуба КВН, но они решили продолжать выступать самостоятельно. Общими усилиями и благодаря колоссальной популярности им удалось создать комедийное шоу, которое покорило сердца телезрителей.