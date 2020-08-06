В Санкт-Петербурге снимают 20-й сезон сериала Тайны следствия. Актриса Анна Ковальчук рассказала о том, как продвигается работа над теленовеллой.

В Санкт-Петербурге снимают 20-й сезон сериала "Тайныследствия". Актриса Анна Ковальчук рассказала о том, как продвигается работанад теленовеллой.В свежих сериях нашумевшей ленты появится новый персонаж – собакапо кличке Бусинка. Четвероногая актриса – питомец Анны Ковальчук. Знаменитость часто приезжает слюбимицей на площадку.По словам звезды сериала "Тайны следствия", с собакой онанеразлучна. Как-то раз Анне пришла идея снять Бусинку в паре эпизодов. Длялюбимицы Ковальчук сама написала сцены. Артистка рада, что режиссер ЕгорБаринов поддержал ее.По сюжету Бусинка играет пса, принадлежащего профессору. Вновых сериях главная героиня "Тайн следствия" будет присматривать за домом ученого и ухаживать заего питомцем.Ковальчук отметила, что ее собака прекрасно ведет себя вкадре. Присутствие животного очень оживляет эпизоды.В сериале "Тайны следствия" снимается также19-летняя дочь Анны. Злата исполняет роль наследницы центральногоперсонажа.6 Июл 2020 в 4:51 PDTНапомним, что съемки юбилейного сезона сериала "Тайны следствия"стартовали с опозданием. Всему виной пандемия коронавируснойинфекции. Творческий коллектив теленовеллы трудится в усиленном режиме,чтобы успеть выпустить эпизоды в срок. Пока неизвестно, будет ли 20-й сезон последним – все зависит от рейтингов.