Звезда сериала Универ. Новая общага рассказала о неудачном первом замужестве. Анна Хилькевич раскрыла причины развода.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала о неудачномпервом замужестве. Анна Хилькевич раскрыла причины развода.Впервые актриса пошла под венец весной 2011 года. Супругомзнаменитости стал Антон Покрепа – на тот момент директор пообъектам телесериала "Барвиха". Менее чем через год после замужества АннаХилькевич подала на развод.Пословам звезды сериала "Универ. Новая общага", эти отношения распались после четырех лет совместного проживания. В какой-то момент артистка поняла,что не испытывает чувств. Хилькевич не могла избавитьсяот ощущения, что она и супруг – соседи, которые уважают друг друга истараются не ссориться."Последним гвоздем в крышке брака стал его отказ заводитьдетей", – призналась актриса. Анна не скрывает, что всегда очень хотела малыша.Спустя время Хилькевич утвердили на роль в "Универе".Плотный рабочий график не пошел на пользу их союзу. Актриса прямосказала супругу, что хочет развестись, тот не возражал. Анна и Антон расстались без скандала.5 Авг 2020 в 10:23 PDTЗвезда сериалауверена, что вышлазамуж слишком рано. На тот момент ей было 25 лет. Артистка считает, что в этомвозрасте нет ясного понимания себя, своих желаний и партнера. "Да и разницамежду 25-летней и 30-летней мамой налицо", – подчеркнула Хилькевич.