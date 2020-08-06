В Государственной инспекции по охране и использованию животного мира ответили на запрос «Вестей» по ситуации с озером Грибовским.

Рейдерский захват озера или желание помочь природе. В Государственной инспекции по охране и использованию животного мира ответили на запрос «Вестей» по ситуации с озером Грибовским.Начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин опроверг доводы местных жителей, изложенных в письме Президенту в части существования десятков одобренных схем передачи государственных природных водоемов в частные руки, назвав их несостоятельными. Он также отметил, что порядок определения границы рыбоводного участка Грибовское не предусматривал экономических обоснований и публичных слушаний. То есть мнение населения в этом вопросе чиновников не интересовало.Напомним, более 800 жителей Петушинского района подписали обращение к Президенту с просьбой вмешаться в затянувшейся конфликт между ними и предпринимателем Владимиром Зуевым, который запретил людям не только рыбачить на озере, но даже купаться.Александр Сыпченко