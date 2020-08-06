Дороги в Бараках починили после вмешательства общественников. Залатать ямы щебнем районные чиновники решились после того, как жители деревни отметили аварийные участки дорог в Бараках на

Дороги в Бараках починили после вмешательства общественников. Залатать ямы щебнем районные чиновники решились после того, как жители деревни отметили аварийные участки дорог в Бараках на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». После обращения жителей в июне этого года активисты ОНФ выехали на место вместе с представителями районной администрации. Поехали проверять улицы Новая и