В первую очередь новое освещение появится на улицах города с наибольшим трафиком транспорта и пешеходов.

Энергосбыт Волга приступил к реализации проекта по замене старых уличных ламп освещения на современные светильники в Покрове.Работы по замене светильников выполняются поэтапно, по согласованному с администрацией города графику. В первую очередь новое освещение появится на улицах города с наибольшим трафиком транспорта и пешеходов. В связи с этим компания просит жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам, связанным с проведением работ.Модернизация уличного освещения выполняется в рамках энергосервисного контракта с администрацией города Покрова. Проектом предусмотрена установка более 1000 современных светодиодных светильников. По расчетам специалистов экономический эффект от замены оборудования выражается в экономии до 560 тыс. кВт*ч электроэнергии в год, что ниже существующего потребления на 69%.За последние несколько лет энергосервисные контракты стали востребованным инструментом модернизации систем энергопотребления и повышения энергетической эффективности. Главное преимущество энергосервиса – заказчику не приходится вкладывать собственные средства для выполнения работ. Для муниципальных образований это особенно актуально. Поставка оборудования и монтаж проводятся на средства энергосбытовой компании, а затраты в дальнейшем возмещаются за счёт достигнутой экономии по оплате электроэнергии.