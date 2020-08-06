Полиция напоминает: за совершение коррупционных преступлений грозит уголовная ответственность.

28 июля текущего года инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль марки «Лада Приора» под управлением 63-летнего жителя города Кольчугино.Во время составления протокола об административном правонарушении автолюбитель, желая избежать предусмотренной законом ответственности, предложил инспектору денежное вознаграждение. Полицейский предупредил, что он находится при исполнении служебных обязанностей и дача взятки преследуется по закону, однако гражданин слова должностного лица проигнорировал.В дальнейшем противоправный факт задокументировали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.В отношении водителя отделом дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.30, ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).15 аналогичных противоправных фактов в текущем году пресечены сотрудниками УМВД России по городу Владимиру. Общая сумма денежных средств, которые нарушители пытались дать в качестве взяток, превышает 30 000 рублей.В Гороховецком районе по обвинению в мелком взяточничестве в ближайшее время перед судом предстанет 55-летний уроженец одного из соседних государств, пытавшийся избежать административной отвественности за нарушение Правил дорожного движения.УМВД России по Владимирской области напоминает:Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное использование гражданином своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды.Оперативно-розыскная часть собственной безопасности и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области напоминает: перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку, но и тот, кто взятку дает или от чьего имени взятка передается взяткополучателю.Обо всех фактах подготовки или совершения противоправных действий коррупционной направленности граждане могут сообщить по следующим телефонам:- дежурная часть УМВД: 8 (4922) 37-43-08 (круглосуточно);- дежурный УЭБиПК УМВД: 8 (4922) 32-46-48 (круглосуточно);- телефон доверия УМВД: 8 (4922) 35-40-49 (круглосуточно);- телефон оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД: 8 (4922) 32-47-76;- горячая линия Общественной палаты РФ "Стоп, коррупция!": 8-800-700-8-800 (круглосуточно).