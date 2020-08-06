«Газель» зажало между фурами. Смертельное ДТП произошло в Вязниковском районе на трассе М-7. По предварительной информации, 47-летний водитель большегруза марки «Вольво» столкнулся

«Газель» зажало между фурами. Смертельное ДТП произошло в Вязниковском районе на трассе М-7. По предварительной информации, 47-летний водитель большегруза марки «Вольво» столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 30-летнего водителя. В момент столкновения «Газель» стояла на светофоре, водитель ожидал, когда загорится зеленый свет. Большегруз «Вольво» въехал в автомобиль сзади, от удара «Газель» врезалась в большегруз «МАН»,