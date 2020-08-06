Лучший владимирский дом этого года расположен в микрорайоне Коммунар! Об этом стало известно по итогам ежегодного конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир». 7 этажей,

Лучший владимирский дом этого года расположен в микрорайоне Коммунар! Об этом стало известно по итогам ежегодного конкурса «Лучший дом муниципального образования город Владимир». 7 этажей, более четырех сотен квартир и больше 1 000 жителей. По словам старшей по дому, завоевать золото удалось благодаря организации товарищества собственников недвижимости. Анастасия Родионова, старшая по дому № 19 «Ж»