На всех объектах размещения должны соблюдаться требования санитарно-эпидемиологических правил

В связи с возможным переходом Владимирской области на третий этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, в регионе всем видам гостиниц, апартотелей, баз отдыха и гостевым домам разрешили заселять граждан из других регионов.При этом на всех объектах размещения должны соблюдаться требования санитарно-эпидемиологических правил, установленные Роспотребнадзором.