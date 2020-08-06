Число пользователей услугой «VPN» от «Ростелекома» во Владимире превысило три тысячи. За первое полугодие 2020 года провайдер подключил более 50 новых корпоративных клиентов. Всплеск интереса

Число пользователей услугой «VPN» от «Ростелекома» во Владимире превысило три тысячи. За первое полугодие 2020 года провайдер подключил более 50 новых корпоративных клиентов. Всплеск интереса пришелся на март и апрель текущего года, когда многие компании переводили сотрудников на удаленную работу. Для работающего вне офиса персонала, «Ростелеком» предоставил сервис, обеспечивающий доступ к частной виртуальной сети и