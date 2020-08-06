Некоторые россияне могут рассчитывать на приличную прибавку к пенсии. Для этого необходимо иметь награды за особые заслуги.

Некоторые россияне могут рассчитывать на приличную прибавку к пенсии. Для этого необходимо иметь награды за особые заслуги.Согласно федеральному закону №21 от 4 марта 2002 года, граждане, которых хоть раз наградили за особые заслуги перед страной, могут получить прибавку к социальной пенсии. В основном, повышенное пособие полагается знаменитостям, ученым и военным.Так, надбавку в 330% могут получить россияне, которые удостоились ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, становились лауреатами Ленинской или Государственной премий. На 250% больше полагается чемпионам Олимпийских игр и обладателям ордена "За службу Родине в ВС СССР" какой-либо степени.На прибавку в 415% могут рассчитывать Герои СССР, России или Социалистического труда, обладатели орденов Андрея Первозванного, Славы, "За заслуги перед Отечеством" I степени, Трудовой славы (1984-1991).Как пишет портал "Слово и дело", пенсия народной артистки России Аллы Пугачевой составляет порядка 47 тысяч рублей с учетом всех надбавок. Отмечается, что некоторые знаменитости не подают заявление на получение повышенного пособия.