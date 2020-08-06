Ковровской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело о применении физической силы к сотруднику правоохранительного органа и покушении на сбыт наркотиков

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте текущего года житель Коврова через интернет заказал оптовую партию наркотического средства каннабис (марихуана). Получив товар, мужчина сделал несколько закладок на территории одного из районов города. Увидев незнакомых мужчин, наркозакладчик испугался и спрятал оставшиеся 15 свертков в карман курткии уехал с места организации тайников. В тот же день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции и при личном досмотре у него был обнаружен наркотик общей массой 16,6 г. Ему предложили добровольно выдать запрещенные предметы. Не желая выполнять законные требования работников правоохранительных органов, мужчина предпринял попытку сбежать. Его побег предотвратил полицейский, которому злоумышленник нанес несколько ударов кулаками.В последующем наркотические средства у Н. были изъяты и выведены из незаконного оборота. Ковровчанин вину свою не признает. Дело будет рассматривать Ковровский городской суд, сообщает областная прокуратура