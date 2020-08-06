Купальный сезон открыт не во всех районах области из-за коронавирусных ограничений. А поскольку до конца недели в регионе продержится жаркая погода, МЧС опасается новых жертв на воде.

Купальный сезон открыт не во всех районах области из-за коронавирусных ограничений. А поскольку до конца недели в регионе продержится жаркая погода, МЧС опасается новых жертв на воде. Поскольку люди наверняка потянутся на любимые места отдыха. Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС области: К сожалению, иногда такие походы заканчиваются трагически. У нас