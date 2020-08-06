В рамках пилотного проекта, граждан и предпринимателей будут консультировать представители контрольно-надзорных органов.

7 августа замгубернатора Аркадий Боцан-Харченко проведёт совещание по вопросу внедрения пилотных проектов в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг Владимирской области. В мероприятии примут участие руководитель направления «Институт развития МФЦ» Фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Анисимов, заместитель генерального директора ООО «Газпроммежрегионгаз Владимир» Сергей Пиголкин и директор ГБУ «МФЦ Владимирской области» Денис Страх.В рамках реализации пилотного проекта на базе многофункциональных центров региона будет организована работа по информированию и консультированию граждан и предпринимателей представителями контрольно-надзорных органов.Напомним, во Владимирской области внедрен и успешно реализуется пилотный проект по оказанию услуг ресурсоснабжающих организаций в многофункциональных центрах области. В многофункциональных центрах нашей области при оформлении прав на недвижимость теперь возможно заключить договор на поставку газа и техобслуживание газового оборудования.