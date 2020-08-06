Коронавирус беспокоит планету уже восьмой месяц. В некоторых странах началась вторая волна эпидемии. Насколько она опасна, оценил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Коронавирус беспокоит планету уже восьмой месяц. В некоторых странах началась вторая волна эпидемии. Насколько она опасна, оценил российский врач и телеведущий Александр Мясников.В начале августа были возобновлены авиасообщения между Россией и Турцией. Через некоторое время на курортах Средиземного моря участились случаи заражения коронавирусом. Но нагрянувшие туристы, вероятно, в этом не виноваты. Как заявили местные власти, причиной массового заражения стало празднование Курбан-байрама.Александр Мясников призвал людей избавиться от страха перед коронавирусом, ведь COVID-19 будет существовать всегда. По мнению специалиста, народ должны волновать лишь тяжелые случаи заражения. "Я не вижу поводов для паники", – сказал врач.Эксперт подчеркнул, что главным спасением от COVID-19 станет вакцина, которая, вероятно, уже совсем скоро будет доступна для людей. Однако народ не перестанет заражаться и болеть. Мясников считает, что каждый вправе решать сам – лететь ему за границу или же провести время дома.Напомним, недавно стало известно о созданной российскими учеными вакцине против коронавируса. Сейчас продолжаются исследования препарата. Кстати, он будет недоступен для некоторой группы людей. Кого пока не станут прививать, "Дни.ру".