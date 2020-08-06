Злоумышленник намеренно осуществил поджог автомобиля марки «Мерседес», в результате чего огонь перекинулся на машину, припаркованную рядом...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества.В полицию поступила информация о возгорании автомобилей иностранного производства, припаркованных возле одного из домов на Никулинской улице. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что неизвестный поджег автомобиль марки «Мерседес», после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и территориального ОМВД задержали подозреваемого – 40-летнего приезжего мужчину.Установлено, что в результате возникшего личного конфликта с владельцем автомобиля марки «Мерседес», злоумышленник намеренно осуществил поджог указанной машины, в результате чего огонь перекинулся на автомобиль, припаркованный рядом. Материальный ущерб составил не менее 2 миллионов рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93