В Суздальском районе пройдет фестиваль «Диалог культур». Праздничная программа начнется в селе Гнездилово 15 августа в 12:00. Участники фестиваля будут соревноваться между собой в

В Суздальском районе пройдет фестиваль «Диалог культур». Праздничная программа начнется в селе Гнездилово 15 августа в 12:00. Участники фестиваля будут соревноваться между собой в номинациях на лучший национальный костюм, национальное блюдо и фольклор. Целый день на сцене будут выступать народные коллективы разных регионов, республик и стран, а всем желающим будут предлагать на пробу разные национальные