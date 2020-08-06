Специально созданная рабочая группа провела сегодня первое выездное совещание в пострадавшем от пожара Владимирском драмтеатре.

Специально созданная рабочая группа провела сегодня первое выездное совещание в пострадавшем от пожара Владимирском драмтеатре.В задачи группы входят координация восстановительных работ, разработка «дорожной карты» с определением перечня, очерёдности и сроков мероприятий, а также согласование направлений расходования средств, которые театр получает в качестве благотворительной помощи.«Мы очень благодарны за поддержку Министерству культуры России, Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой и нашим федеральным коллегам – экспертам, которые присоединились к рабочей группе», – отметила директор Департамента культуры Алиса Бирюкова.Сегодня была заслушана информация о ходе обследования, проводимого Областным проектно-изыскательским архитектурно-планировочным бюро в здании театра. Оно проводилось в течение трёх недель, окончательное заключение будет представлено после 15 августа. По предварительным данным, основные несущие конструкции театра работоспособны и выдержат последующую нагрузку.На сегодняшний день в виде добровольных пожертвований собрано почти 700 тысяч рублей. Более половины направлено на расчистку театра после пожара и вывоз мусора, сообщил директор владимирской драмы Борис Гунин.Федеральные эксперты осмотрели помещения драмтеатра и обсудили с владимирскими коллегами предполагаемые пути восстановления здания.Дополнительно, после соответствующих консультаций, участниками рабочей группы будут рассмотрены вопросы по светотехническому переоборудованию те-атра, начавшемуся в прошлом году.