В администрации области прошли переговоры о сотрудничестве с научно-производственным объединением "Конверсия"

В администрации области прошли переговоры о сотрудничестве с научно-производственным объединением "Конверсия". Его генеральный директор Дионис Гордин подтвердил интерес к участию в совместных проектах.Стороны обсудили перспективные направления партнерства. Это привлечение инвестиций, промышленность, экология, высокотехнологичная медицина, сфера переработки отходов, транспорт, ЖКХ. При этом Дионис Гордин отметил положительный опыт Владимирской области в сфере импортозамещения, по его мнению, это способствует увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в 33 регионе.Дионис Гордин, генеральный директор НПО "Конверсия": "Мы достаточно быстро, в короткие горизонты, сможем создать здесь много производств, повысить промышленный потенциал области, при том - хайтечный потенциал, потому что то, чем мы занимаемся - ну не сельское хозяйство, мы выпускаем высокоточную продукцию".