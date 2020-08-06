Основная миссия компании – служить «агентом изменений» для органов исполнительной власти по увеличению ассортимента промышленного производства

Администрация Владимирской области договорилась с НПО «Конверсия» о финансовом и экспертном взаимодействии в наукоёмких и высокотехнологичных отраслях региона.5 августа заместитель Губернатора Аркадий Боцан-Харченко обсудил с генеральным директором НПО «Конверсия» вопросы стратегического партнёрства.НПО «Конверсия» обладает высоким опытом в привлечении финансирования и поиске партнёров для реализации крупных региональных проектов. Основная миссия компании – служить «агентом изменений» для органов исполнительной власти по увеличению ассортимента промышленного производства. Их экспертный уровень позволит выработать механизм привлечения инвестиций во Владимирскую область. Представители компании подтвердили, что заинтересованы в совместной реализации мероприятий ближайшей «пятилетки», в ближайшее время будет создана «дорожная карта» взаимодействий.Уже сейчас, по словам Аркадия Боцан-Харченко, по поручению губернатора Владимира Сипягина, верстается пятилетний план развития области, в котором есть несколько проблем, устранить которые будет невозможно без поддержки НПО «Конверсия».«Мы договорились о взаимодействии в налаживании и обеспечении экспертного и финансового сопровождения проектов с участием государственных корпораций. Считаю это событие переломным и прорывным во взаимоотношениях с госкорпорациями, поскольку речь идёт о реальной возможности финансового обеспечения амбициозных и масштабных проектов из внебюджетных источников, за счёт инвестиционных и кредитных средств, при помощи государственно-частного партнёрства», – подчеркнул Аркадий Боцан-Харченко.Помимо перспективного партнёрства, в ходе переговоров стороны также обсудили развитие туристического потенциала Владимирской области. Представители НПО «Конверсия» предложили создать совет попечителей для подготовки к празднованию 1000-летия Суздаля.