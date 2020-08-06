Звезда сериала Интерны и ее наследница Варвара проводят каникулы на малой родине. Светлана Пермякова опубликовала снимок подросшей дочери.

Звезда сериала "Интерны" и ее наследница Варвара проводят каникулына малой родине. Светлана Пермякова опубликовала снимок подросшей дочери.Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время вПермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центререгиона. На днях звезда сериала "Интерны" и ее дочь купались в водах рекиСылвы.По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей напользу. "Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!" -написала звезда в личном микроблоге.А накануне актриса из сериала "Интерны" показала подписчикамсвежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком."Какое чудное фото! Пусть растут и будут счастливы!", "Варя – копия Светланы", "Уже большая барышня", "Копия мамы", "Как быстро растет дочура", -прокомментировали снимок пользователи.5 Авг 2020 в 12:36 PDTНапомним, что Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с МаксимомСкрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости.Максим на 20 лет младше Светланы, но разница в возрасте не мешала паре.Пермяковаи Скрябин стали родителями в июле 2012 года. Спустя время влюбленные расстались,но продолжили общаться на дружеской ноте ради ребенка.