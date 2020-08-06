Звезда сериала Интерны и ее наследница Варвара проводят каникулы
на малой родине. Светлана Пермякова опубликовала снимок подросшей дочери.
Звезда сериала "Интерны" и ее наследница Варвара проводят каникулы
на малой родине. Светлана Пермякова опубликовала снимок подросшей дочери.
Знаменитость и ее восьмилетняя наследница уехали на время в
Пермский край. Светлана Пермякова родилась и выросла в административном центре
региона. На днях звезда сериала "Интерны" и ее дочь купались в водах реки
Сылвы.
По словам Пермяковой, отдых от шумной Москвы пошел ей на
пользу. "Обновляешься, сил набираешься! Воздух такой, что хоть ложкой ешь!" -
написала звезда в личном микроблоге.
А накануне актриса из сериала "Интерны" показала подписчикам
свежий снимок восьмилетней Варвары. В кадре девочка позирует с котенком.
"Какое чудное фото! Пусть растут и будут счастливы!", "Варя – копия Светланы", "Уже большая барышня", "Копия мамы", "Как быстро растет дочура", -
прокомментировали снимок пользователи.
5 Авг 2020 в 12:36 PDT
Напомним, что Светлана Пермякова состояла в незарегистрированных отношениях с Максимом
Скрябиным. Возлюбленный был помощником, а впоследствии директором знаменитости.
Максим на 20 лет младше Светланы, но разница в возрасте не мешала паре.
Пермякова
и Скрябин стали родителями в июле 2012 года. Спустя время влюбленные расстались,
но продолжили общаться на дружеской ноте ради ребенка.