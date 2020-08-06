В частном доме на Большой Серпуховской улице в Подольске Московской области произошел пожар, передает сайт . К моменту приезда на место экстренных служб огонь успел распространиться на ..

В частном доме на Большой Серпуховской улице в Подольске Московской области произошел пожар, передает сайт "". К моменту приезда на место экстренных служб огонь успел распространиться на площадь в 40 квадратных метров. Возгорание локализовали, а затем ликвидировали. В самом доме пожарные обнаружили тела двух человек.