Указ об этом 03 августа подписал президент России Владимир Путин.

В связи с завершением федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 — 2018 годы» работники сферы телекоммуникаций получили государственные награды за вклад в реализацию проекта по переходу Российской Федерации на цифровой формат телевещания. Указ об этом 03 августа подписал президент России Владимир Путин. В списке около 300 фамилий работников этой сферы со всей страны и большая часть из них их работают в федеральном государственном унитарном предприятии «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».Во владимирском филиале РТРС медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награжден директор Чубарин Виталий Николаевич. Почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присвоено ведущему инженеру средств радио и телевидения РТС Быково Судогодского района Максимову Станиславу Юрьевичу.Напомним, во Владимирской области 03 июня 2019 отключили аналоговое телевещание федеральных каналов. Сейчас 99% населения области могут смотреть телевидение в цифровом формате.