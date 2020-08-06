Клара Сухарева - рекордсмен книги рекордов Гиннесса, историк и мастерица передала свои картины для экспозиции в выставочном зале "Тушино".

Клара Сухарева - рекордсмен книги рекордов Гиннесса, историк и мастерица передала свои картины для экспозиции в выставочном зале "Тушино".Выставка современных и антикварных кукол называется "Визит дамы". Она посвящена многоликим женским образам. Представлены работы из разных материалов - из фарфора, пластика, ваты, тканевые куклы, шарнирные, деревянные. Картины нашей землячки Клары Сухаревой использованы в оформлении выставки. Кларе Сухаревой - 80, на её счету уже больше 250 выставок и сотни мастер-классов. Её работы - удивительный мир, созданный с использованием множества техник. Клара Семеновна изучает старинные приемы вышивания, возвращает их из небытия, придумывает новые.