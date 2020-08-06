Государство предоставило его для прохождения диспансеризации.

У россиян старше 40 лет появился дополнительный оплачиваемый выходной день, который можно будет потратить только для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступает в силу с 11 августа.Речь идет о вступлении в силу поправки к статье 185 Трудового кодекса РФ. Согласно этой поправке, работодатели теперь обязаны ежегодно освобождать от работы сотрудников, достигших 40 лет, для прохождения медобследования в поликлинике. При этом их средний заработок и должность в день отгула сохраняются, пишет Российская газета.Для подтверждения, что выходной был потрачен на диспансеризацию, врачи будут выдавать соответствующую справку. Россияне должны будут предоставить ее на работе в том случае, если такая необходимость указана в локальном нормативном акте компании.Медобследование можно будет пройти в поликлинике по месту жительства, процедура состоит из двух этапов. Сперва проводить общее обследование, которое включает в себя анкетирование, осмотр терапевтом, забор анализов, онкоцитологию, электрокардиографию, флюорографию легких, эзофагогастродуоденоскопию и другие исследования. Затем, если врачи обнаруживают подозрения на заболевания, наступает второй этап - обследование у узких специалистов.За введение дополнительного выходного для медобследования выступал Минздрав РФ. В ведомстве считают, что диспансеризация служит важным инструментом в реализации нацпроектов Здравоохранение и Демография.К 2024 году планируется, что ежегодную диспансеризацию будут проходить до 70% граждан.