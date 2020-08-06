Станислав Садальский назвал день, когда умер театр Современник. Актер считает, что культурное учреждение никогда не станет прежним.

СтаниславСадальский назвал день, когда "умер" театр "Современник". Актер считает, что культурное учреждение никогда не станет прежним.По мнениюСтанислав Садальского, театр "Современник" изменился после смерти художественного руководителя учреждения Галины Волчек. Достойной замены так и не появилось, поэтому артисты стали между собой ссориться. По той же причине у "Современника" множество проблем.Садальский отметил, что театр рождается, живет и угасает, словно человек. "Современник" умер с уходом Галины Борисовны", – считает актер. Он не может предположить, какое будущее ждет театр. Однако артист не исключает, что учреждение когда-нибудь заживет хорошо, по-новому.Станислав Юрьевич также рассказал, что много лет назад в театре произошел весьма интересный случай. Тогда актеры собирались на гастроли в Швецию, там должны были показывать спектакль "Доктор Штокман".Волчек предпочла, чтобы за границу отправился Валентин Гафт, который не имел отношения к постановке. КГБ же запретило артисту покидать страну. Из-за этого коллектив театра отказался лететь в Стокгольм.5 Авг 2020 в 5:30 PDTНапомним, в театре "Современник" произошел скандал после ухода Сергея Гармаша. Актер покинул его из-за конфликта с новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым.