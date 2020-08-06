А экспозиции комнаты боевой и трудовой славы карабановской школы №7 будут представлены в столичном музее Победы

Ценители истории смогут познакомиться с раритетами музея школы №7 в Карабаново в виртуальном формате. Руководитель комнаты Боевой и трудовой славы, Татьяна Теремязева, рассказыввает: в школьном музее представлены экспонаты, повествующие о судьбах выпускников школы, среди которых немало настоящих героев.В планах активистов школьного музея – Всероссийский «Урок мужества», на котором ребята на всю страну расскажут о своих земляках, участниках Великой Отечественной войны.Фото пресс-службы администрации Владимирской области