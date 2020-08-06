На завершающем этапе возвращения к обычной жизни после пандемии. Владимирская область перешла на третий этап снятия ограничений. Об этом заявил губернатор Сипягин в своих социальных

На завершающем этапе возвращения к обычной жизни после пандемии. Владимирская область перешла на третий этап снятия ограничений. Об этом заявил губернатор Сипягин в своих социальных сетях. Переход к третьему этапу означает, открытие всех образовательных организаций, мест отдыха, а также полный запуск работы сферы услуг. Также новый этап означает и то, что все школьники смогут