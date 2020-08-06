Недавно мужа Полина Гагариной Дмитрия Исханова заметили на прогулке с незнакомкой. Журналисты выяснили, кем является предполагаемая любовница фотографа.

Недавно мужа Полина Гагариной Дмитрия Исханова заметили на прогулке с незнакомкой. Журналисты выяснили, кем является предполагаемая любовница фотографа.Ранее Дмитрий Исхаков прокомментировал просочившиеся в Сеть кадры, на которых он запечатлен в компании женщины во время прогулки. Муж Полины Гагариной не стал опровергать доводы журналистов, но в шутку посетовал, что теперь не может зарегистрироваться на сайтах для знакомств, потому что его тут же рассекретят. "Как же мне строить личную жизнь?", – задался вопросом мужчина.Подробности не заставили себя долго ждать. Оказывается, возможная пассия Дмитрия – учредитель известного коммерческого банка и предприниматель. Скорее всего, женщина имеет хороший доход и зарабатывает гораздо больше Исхакова.Если выяснится, что она на самом деле является возлюбленной фотографа, то можно сделать вывод: Дмитрий наступает на те же грабли. Полина тоже зарабатывала больше него. Об этом ранее говорила сама певица.18 Май 2020 в 4:47 PDTНапомним, о предстоящем разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова общественность узнала в конце весны. Правда, супруги до сих пор не подали заявление в суд. Есть предположение, что певица и фотограф хотят в досудебном порядке решить некоторые вопросы.