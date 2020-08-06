Установлено, что подозреваемый заметил припаркованный автомобиль с приоткрытой задней дверью...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Митино г. Москвы задержали подозреваемого в краже денежных средств.В полицию с заявление обратился 35-летний мужчина. Он рассказал, что на Пятницком шоссе из его автомобиля с заднего сидения неизвестный похитил кошелек. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого Московской области. Им оказался 41-летний приезжий мужчина.Установлено, что подозреваемый заметил припаркованный автомобиль с приоткрытой задней дверью, в котором никого не было. Подойдя ближе, мужчина увидел лежащую на заднем сидении сумку, взял оттуда кошелек и скрылся с места происшествия. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на свои нужды.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56