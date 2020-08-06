Заявительница не успела скрыться, и гражданин стал угрожать ей предметом, похожим на нож...

«Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Гольяново задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством девушке», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на Байкальской улице неизвестный угрожает предметом, похожим на нож, молодой девушке.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали подозреваемого и доставили его в территориальный отдел. Им оказался 50-летний безработный житель района.Установлено, что потерпевшая находилась в гостях, где отдыхала компания молодых людей. Спустя некоторое время по адресу приехал отец одного из гостивших, но последний отлучился из квартиры. У мужчины завязался конфликт с находившимися в помещении. В ходе спора он выхватил предмет, похожий на нож, и гости, испугавшись, выбежали на улицу. Заявительница не успела скрыться, и гражданин стал угрожать ей предметом, похожим на нож. В настоящее время он изъят и направлен на экспертизу.Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73