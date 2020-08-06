Установлено, что один из злоумышленников, осуществлял звонки пожилым гражданам на стационарные телефоны. Представляясь родственником, он просил оказать финансовую помощь...

«Оперативники ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УМВД России по Калининградской области задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилых жителей Москвы и Воронежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что один из злоумышленников, находясь на территории Калининградской области, осуществлял звонки пожилым гражданам на стационарные телефоны. Представляясь родственником, он просил оказать финансовую помощь для решения различных жизненных ситуаций. Основными версиями являлось уголовное преследование и дорожно-транспортное происшествие. Тем временем сообщник, под видом приятеля, которому необходимо было передать денежные средства, приходил к пенсионерам и забирал их сбережения. Впоследствии деньги распределялись между злоумышленниками поровну. В настоящее время установлено, что от противоправной деятельности пострадали как минимум трое граждан. Причиненный им ущерб составил около полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Калининградской и Московской областей. Ими оказались ранее судимые 39-летний житель Подмосковья и 38-летний житель одного из регионов Российской Федерации. В ходе обысков по адресах задержанных были обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, в том числе мобильные телефоны, сим-карты, компьютер, используемые злоумышленниками в противоправной деятельности.Следственным отделом ОМВД России по району Теплый Стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56