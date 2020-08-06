Правительство России одобрило поправку в Трудовой кодекс о введении дополнительного выходного. Кому положен нерабочий день, Вы узнаете в материале Дни.ру.

Правительство России одобрило поправку в Трудовой кодекс о введении дополнительного выходного. Кому положен нерабочий день, Вы узнаете в материале "Дни.ру".Дополнительный оплачиваемый выходной получат работающие граждане России старше 40 лет. В этот день они должны пройти медицинский осмотр. После диспансеризации работник обязан предоставить своему начальнику справку, подтверждающую прохождение обследования.Бонусом можно воспользоваться только один раз в год. При этом за работником сохраняется заработная плата. Закон о предоставлении гражданам дополнительного выходного подписал 31 июля президент Владимир Путин. Нововведение вступит в силу 11 августа.Напомним, была на время остановлена из-за пандемии коронавируса. В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал постановление о возобновлении медицинского обследования в регионах страны.17 Июл 2020 в 4:19 PDTКак сообщает РИА ФАН, право на прохождение диспансеризации имеют лица в возрасте 40 лет и старше. Чтобы попасть в лечебное учреждение, необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования. Если у человека будет выявлено хроническое заболевание, то его поместят под постоянное наблюдение.