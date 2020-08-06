Во Владимирской области разыскивают 16-летнюю девушку. Анжелика ушла из дома в селе Молотицы Муромского района 3 августа 2020 года. До сих пор девочка домой не вернулась. Сейчас ее разыскивают

Во Владимирской области разыскивают 16-летнюю девушку. Анжелика ушла из дома в селе Молотицы Муромского района 3 августа 2020 года. До сих пор девочка домой не вернулась. Сейчас ее разыскивают поисковые отряды и полиция. Добровольцы уже выехали на поиск в леса рядом с родным селом, но есть вероятность и того, что она может находиться в городе.