Вышли в рейд по Оке. В Муроме и Муромской районе сотрудники ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими на берегу крупной реки жителями области. Каждому спасатели

Вышли в рейд по Оке. В Муроме и Муромской районе сотрудники ГИМС провели профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими на берегу крупной реки жителями области. Каждому спасатели напомнили, что соблюдать правила безопасности нужно и на берегу, и в лодке. Поэтому на судне ни в коем случае нельзя находиться без спасательного жилета. В ходе патрулирования также проверялось соблюдение законодательства