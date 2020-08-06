Подозреваемая расплачивалась в магазине банковской картой, похищенной у своего знакомого.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней ранее судимой жительницы Судогодского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.Девушка подозревается в хищении 8000 с банковской карты, принадлежащей ее знакомому, 37-летнему местному жителю.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемая пришла к своему бывшему сожителю для того, чтобы забрать вещи. Воспользовавшись тем, что мужчина ушел в магазин, девушка похитила его банковскую карту. Подозреваемая, зная что карта имеет бесконтактную технологию оплаты, несколько раз использовала ее для совершения покупок в магазинах.На следующий день потерпевшему стали приходить смс-оповещения о снятии денежных средств с его банковского счета и он обратился полицию.Свою вину фигурантка полностью признала.Санкцией ч. 2 ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.