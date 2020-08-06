В городе Талдом Московской области суд посадил под арест мужчину, который до смерти забил своего шестилетнего сына, передает сайт . Сперва он пытался убедить правоохранительные органы, что ..

В городе Талдом Московской области суд посадил под арест мужчину, который до смерти забил своего шестилетнего сына, передает сайт "". Сперва он пытался убедить правоохранительные органы, что ребенок просто упал с лестницы.Однако эксперты зафиксировали на теле несчастного следы от по меньшей мере 20 ударов. Во врем допроса злоумышленник сознался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, на время расследования которого отец-убийца посажен под арест.