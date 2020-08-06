Институт производит комплексы и средства автоматизированного управления огнем артиллерии сухопутных войск, образцы техники для вооруженных сил.

Всероссийскому научно-исследовательскому институту в этом году исполнилось 65. Он производит комплексы и средства автоматизированного управления огнем артиллерии сухопутных войск, образцы техники для вооруженных сил. В том числе экспортирует это за рубеж. Работников института поздравил председатель Законодательного Собрания региона Владимир Киселев.Вооружение ракетной, артиллерийской и бронетанковой техники, боевых вертолетов и кораблей военно-морского флота. Все это производят во всероссийском научно-исследовательском институте "Сигнал" в Коврове. Многим изделиям нет аналогов в России, рассказывает гендиректор Владимир Пименов. Гироскоп - прибор, который позволяет определять положение объекта в пространстве. Он используется в ракетных комплексах, в танках и других объектах вооружения и военной техники.Владимир Пименов, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал»: «Минбороны оборудуются не только навигацией. Но и также, где на основе гироскопа он определяет местоположение объекта. И потом, в отсутствие любой аппаратуры , сам автоматически может местоположение через сто километров определить с маленькими погрешностями».В 2019 году предприятие закончило реализацию федерально-целевой программы и переоснастило производство. На это было выделено больше миллиарда рублей. Но особая гордость - высокопрофессиональный коллектив - 2000 сотрудников.Владимир Пименов, генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал»: «У нас есть большая потребность в высокообразованных молодых людях. В том числе по специальности гироскопии. К сожалению, ни один вуз региона таких специальностей не готовит. У нас есть соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами страны. У нас есть интересные предложения для молодежи - большой соцпакет».Недавно предприятию исполнилось 65 лет. И есть работники, которые посвятили ему почти всю жизнь, отмечает спикер ЗС Владимир Киселев. Евгений Иванович Верзунов на предприятии уже 60 лет. Сейчас ему 80. Он - один из основоположников гироскопического направления в институте. Его и других сотрудников поздравил Владимир Киселев. И отметил их верность своему делу.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Новейшее современное оборудование, которое позволяет сегодня производить такие изделия, которых аналогов нет в мире. Либо единичные аналоги в других странах. И задача органов власти - поддерживать такие инновационные предприятия».«Сигнал» работает не только на оборонную промышленность. Сейчас ведутся работы по роботизации специальной пожарной техники. Налаживается взаимодействие с предприятиями автомобильной и нефтегазовой промышленности.Анастасия Сахарова, Максим Котов«Вести-Владимир»