До 5 сентября включительно.

Во Владимире начался прием заявок на благоустройство дворов в 2021 году. Оно пройдёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».Заявки будут приниматься в управлении ЖКХ администрации города Владимира (ул. Горького, 95-а, кабинет № 112) по 5 сентября включительно. Правила оформления и порядок подачи заявок размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира в разделе «Городская среда».