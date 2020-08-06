Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин на своей странице ВКонтакте

Владимирская область готовится к переходу на третий этап снятия ограниченийОб этом заявил губернатор Владимир Сипягин на своей странице ВКонтактеПо словам губернатора, он поручил сегодня издать указ о переходе Владимирской области к 3-му этапу снятия ограничений. Это означает открытие всех образовательных организаций, мест отдыха, полный запуск работы сферы услуг. Дети 1 сентября пойдут в школу.Главный санитарный врач области Татьяна Данилова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет это сделать