Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин на своей странице ВКонтакте
Владимирская область готовится к переходу на третий этап снятия ограничений
Об этом заявил губернатор Владимир Сипягин на своей странице ВКонтакте
По словам губернатора, он поручил сегодня издать указ о переходе Владимирской области к 3-му этапу снятия ограничений. Это означает открытие всех образовательных организаций, мест отдыха, полный запуск работы сферы услуг. Дети 1 сентября пойдут в школу.
Главный санитарный врач области Татьяна Данилова сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе позволяет это сделать