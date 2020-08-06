Владимирские поисковики установили мемориальные плиты в Смоленской области на могилы воинов Великой Отечественной Войны. Мемориал с именами бойцов появился на воинском захоронении Нижние

Владимирские поисковики установили мемориальные плиты в Смоленской области на могилы воинов Великой Отечественной Войны. Мемориал с именами бойцов появился на воинском захоронении Нижние Секачи в Велижском районе. Их останки были найдены поисковиками из Владимирской области в 2013-2014 годах. Тогда же наши земляки выясняли судьбу каждого найденного здесь солдата и искали родственников. Захоронены в этом месте