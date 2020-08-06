Изобретатели со всей области могут показать свои творения на фестивале проектов Кружкового движения Rukami. Его организатором выступает Фонд поддержки проектов Национальной

Изобретатели со всей области могут показать свои творения на фестивале проектов Кружкового движения Rukami. Его организатором выступает Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Соревнования проведут в области биотехнологии и робототехники для выявления наиболее общественно значимых разработок. Организаторы уточняют, что работа может быть на стыке науки и искусства, компьютерных игр и приложений дополненной реальности. Участникам рекомендовано использовать технологии 3D