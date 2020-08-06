Он будет расположен в самом центре города, на Большой Нижегородской

5 августа первый заместитель Губернатора Александр Ремига провёл совещание по вопросу создания технопарка на территории АО «Полимерсинтез» во Владимире. Проект подразумевает создание в областном центре настоящего научного кластера, который сосредоточит усилия в самых высокоточных областях. Случайных резидентов здесь не будет, сообщают в обладминистрации.В переговорах приняли участие руководители профильных департаментов Владимирской области, генеральный директор АО «Полимерсинтез» Иван Баженов и руководство группы компаний «Полимерсинтез».«Общая идея создания технопарка во Владимире – не индустриального, а именно с акцентом на науку – назрела давно, мы занимаемся созданием её структуры. Только за последний год в инфраструктуру будущего технопарка вложено 50 миллионов рублей. Рассчитываем, что резидентами площадки станут машиностроители, химики, синтетики», – отметил Иван Баженов.В частности, расширяться готов целый ряд компаний, входящих в ГК «Полимерсинтез» (сегодня она объединяет 8 предприятий), а также партнёры холдинга, уже присутствующие на его территории в качестве арендаторов. Общая площадь будущего технопарка – более 10 гектаров. Он будет расположен в самом центре города, на улице Большой Нижегородской.