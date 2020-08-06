Девочка бегала босиком вокруг фонтана, как и остальные дети. Ее нога попала в отверстие, из которого бьют струи

Накануне в соцсетсях огромный резонанс получил пост, в котором очевидцы рассказывают, как девочка повредила ногу, бегая вокруг фонтана на Театральной площади. Ребенка увезли на скорой. Нога была пропорота до кости. Это уже не первый случай, когда дети получают травму, резвясь в фонтане. Причем, в мэрии неоднократно предупреждали, что фонтан – это потенциально опасная зона. Отпуская детей бегать босиком в струях фонтана, родители должны оценивать все риски и внимательно следить за ними.- Плоскостные фонтаны являются элементами городского благоустройства, а не аналогом бассейнов, предназначенных для детских игр - тем более, без надлежащего присмотра взрослых, - предупреждают в городской администрации. Если родители не могут или не хотят удержать детей от соблазна поиграть в водных струях плоскостного фонтана в жаркую погоду, то нужно хотя бы следить за своим ребенком и не допускать, чтобы он бегал по решеткам фонтана, особенно босиком. Ребенок может поскользнуться, запнуться и получить травмы. На этот счет рядом с фонтаном на Театральной площади размещены соответствующие предупредительные аншлаги.