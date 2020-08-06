Лучшие дома - в Коммунаре и на улице Садовой. Городская администрация подвела итоги традиционного состязания среди жилых многоквартирных домов.

Лучшие дома - в Коммунаре и на улице Садовой. Городская администрация подвела итоги традиционного состязания среди жилых многоквартирных домов.Цветы на лестничной площадке, нетронутые вандалами лифты, подъезды как с картинки. Это дом 19Ж по Центральной улице Коммунара. Победитель городского конкурса.Анастасия Родионова, житель дома №19 по ул. Центральной, мкр. Коммунар: «Почему у нас это получилось - во-первых, потому что это ТСН. Это жители, которые управляют, можно сказать, напрямую сами своим домом. Они заинтересованы в том, чтобы в этом доме было комфортно, уютно жилось».Конкурс проводится ежегодно, подать заявку может любой дом. Победителей определяют по результатам работы выездных комиссий.Михаил Поваров, замначальника управления ЖКХ г. Владимира: «Проводили обследование как придомовых территорий, так и всех инженерных коммуникаций. Выходили на крыши, заходили в подвалы, в тепловые узлы. Домов участвовало очень много, выбрали лучшие».Из двенадцати финалистов конкурса были выбраны победители в двух номинациях - дома до 2015 года постройки и после. Казалось бы обычной панельной девятиэтажке в Добром удалось занять второе место. При этом, 33-му дому по Комиссарова - 45 лет! Налаженный диалог с управляющей компанией, регулярные субботники и хороший план - похоже, секрет в этом.Владимир Корбут, председатель Совета дома №33 по ул. Комиссарова г. Владимир: «Все замыслы закладываются в годовой план, который обсуждается вместе с управляющей компанией, утверждается на собрании собственников, и все уже работаем в этом направлении. Под этот план и учитывается и формируется тариф».- Поддерживается постоянно порядок, постоянно подкрашивается, косится, всё очень хорошо.Победители останавливаться на достигнутом не намерены, работы по благоустройству продолжаются. Сейчас на новой спортивной площадке в Коммунаре идет укладка резинового покрытия, в Добром запланирован капитальный ремонт подъездов и замена лифтов. А еще - они готовы делиться опытом, чтобы сделать комфортнее жизнь во всех многоквартирных домах города.Екатерина Максимова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»