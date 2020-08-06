Первый пройдёт в ближайшую субботу

С 8 августа во Владимире начинается сезон летних кинопоказов под открытым небом, старт которых был отложен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В этом году открытые кинопоказы будут проходить в Центральном парке культуры и отдыха. Первый пройдёт в ближайшую субботу, 8 августа, в 20.00. В честь Дня физкультурника на экране, расположенном на футбольном поле в парке, покажут фильм «Движение вверх».В дальнейшем сеансы кино под открытым небом будут проходить, как и раньше, на Никитском бульваре. Одевайтесь теплее, берите пледы, чай в термосах и приходите отдыхать всей семьёй или дружной компанией.