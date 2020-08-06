Участниками мероприятия стали представители региональных средств массовой информации.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области совместно с региональным ГУ МЧС, аварийно-спасательной службой и добровольным поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» организовали практическое мероприятие по теме поиска потерявшихся в лесу людей. Площадкой для проведения мероприятия стала лесополоса, которая дает максимальное представление об условиях, в которых работают специалисты в случае розыска человека, потерявшегося в природной среде.Активное участие в практикуме приняли представители средств массовой информации региона.Открыли мероприятие представители аварийно-спасательной службы, рассказавшие о минимальном наборе предметов, которые обязательно должны быть у человека, отправляющегося в лес. В числе важного – головной убор, заряженный мобильный телефон, спички, запас воды, еды и свисток.Работу кинологического расчета продемонстрировали сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области. Роль условного потерявшегося исполнил один из журналистов. Обнаруженного собакой «грибника» эвакуировали на квадроцикле – спецтехнике, которую используют при розыске людей, заблудившихся в лесу.Продолжили тему сотрудники кавалерийского подразделения ОБ ППС УМВД России по городу Владимиру.Полицейских-кавалеристов сегодня все чаще привлекают к участию в мероприятиях, когда речь идет о потерявшихся в природной среде. Полицейские отметили, что развитый слух, зрение и обоняние помогают животным почувствовать присутствие человека в лесу, а их мобильность и маневренность позволяют за относительно короткий временной промежуток обследовать большие участки местности, что крайне важно, когда речь идет о жизни человека. Участники практикума, оседлав лошадь, смогли сами убедиться, насколько полезным оказывается участие кавалеристов в поисковой операции.Это отмечают и члены поисково-спасательной организации «Лиза Алерт», которые тоже продемонстрировали свои возможности по поиску людей в лесах.В завершение мероприятия представители СМИ выразили благодарность сотрудникам двух ведомств и волонтерам, отметив, что подобные встречи дают понимание о масштабности задействования человеческих и технических ресурсов при проведении поисков людей. Организаторы в свою очередь поблагодарили участников за внимание к теме, ведь СМИ сегодня остаются эффективным каналом распространения полезной информации, предупреждающей о важности серьезного отношения к процессу подготовки к посещению леса.