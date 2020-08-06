Во Владимирской области решают вопрос о переходе к третьему, заключительному этапу снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявляют в администрации региона. В связи с этим в области

Во Владимирской области решают вопрос о переходе к третьему, заключительному этапу снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявляют в администрации региона. В связи с этим в области открываются гостиницы, апартотели, турбазы и базы отдыха для гостей из других регионов страны. Соответствующие изменения уже внесены в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций