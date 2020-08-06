Коэффициент 0,5 к размеру арендной платы будет применяться к арендаторам, из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими региональными нормативными правовыми актами, будет применяться в связи с введением в действие режима повышенной готовности к арендаторам государственного недвижимого имущества Владимирской области(за исключением земельных участков), из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Причём это коснётся не только тех, кто ведёт деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и арендаторов-представителей малого и среднего бизнеса, занятых в других отраслях.Для арендаторов областной госнедвижимости, не являющихся субъектами МСП, поддержка в форме снижения арендной платы будет применяться в случае, если это имущество не представлялось возможным использовать в связи с введением на территории региона режима повышенной готовности. В этом случае будет использоваться коэффициент 0,75 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами области, за период 2020 года.Отсрочка уплаты арендной платы будет устанавливаться в порядке, определённом Правительством Российской Федерации.